Was man zu den Massentests wissen sollte

Ich wohne in Österreich, bin aber ausländischer Staatsbürger. Darf ich an den Tests teilnehmen?

Ja. Teilnehmen können alle Bürger ab dem schulpflichtigen Alter, die wohnhaft in Österreich sind, auch Personen, die sich aus Arbeits- und Studiengründen in Österreich aufhalten. Minderjährige müssen von Erziehungsberechtigten begleitet werden.