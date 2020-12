Ab 18 Uhr LIVE: Wer holt sich die Pole in Sakhir?

Zwei neue Gesichter

Landsmann George Russell (am Freitag der Schnellste) ersetzt Hamilton im Mercedes. Der 22-jährige, der dem Mercedes-Nachwuchsprogramm entsprang, kommt nun zu seinem ersten Rennen in einem „Silberpfeil“. Der Hamilton-Ersatz wurde von vom Mercedes-Partnerteam Williams freigestellt, seinen Platz dort übernimmt mit Jack Aitken ein weiterer Brite. Für den 25-Jährigen, dessen Mutter aus Südkorea ist, wird es der erste Start in der Formel 1.