Messerstiche ins Gesicht: Haftstrafe für Teenager

„Das war alles ein Unfall“

Der Bursche hatte sich nun vor einem Schöffensenat - aufgrund seines knapp über der Strafmündigkeitsgrenze gelegenen Alters fiel der 15-Jährige noch nicht in die Zuständigkeit eines Schwurgerichts - verantworten müssen. Er hatte in seiner Einvernahme am ersten Prozesstag am Montag behauptet, er sei angegriffen worden und habe in Notwehr gehandelt: „Das war alles ein Unfall. Ich hab‘ mir nicht vorgestellt, dass ich ihn absteche.“