Deutsche Regierung kündigte kostenlose Impfung an

In Deutschland werden nach Angaben der Regierung alle, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, Anspruch auf eine kostenlose Vakzination erhalten. „Die Impfung wird kostenlos sein, egal ob und wie jemand versichert ist“, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin. Am Freitag überschritt die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen erstmals die 4000er-Schwelle: 4011 Personen werden intensivmedizinisch behandelt, 31 mehr als am Vortag.