Mädchen wollten helfen: Polizisten als Dankesboten

Polizisten überbrachten Brief

Da aus Datenschutzgründen keine Informationen übermittelt werden dürfen, erklärten sich zwei beherzte Polizisten dazu bereit, als Dankesboten aktiv zu werden und den Brief persönlich an die Mädchen zu überbringen. „Wir möchten uns ganz herzlich bei der Kärntner Polizei bedanken. Schön, was möglich ist, wenn alle zusammenhelfen!“