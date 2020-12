Experte meint: „Der Jäger stand einfach im Weg“

„Hirsche greifen in freier Wildbahn in der Regel nicht an, sie flüchten“, weiß Wildbiologe Christopher Böck vom Landesjagdverband OÖ und reiht die Attacke auf einen Jäger in der Grenzregion Mühlviertel-Böhmen unter Unfall ein: „Der Jäger stand im Weg.“