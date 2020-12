Yungblud: Die Stimme einer ganzen Generation

Am Rande der Klippe

Für das große Ganze und die Botschaft der Gemeinschaft verzichtet Harrison angeblich sogar auf Hits. „Ich hatte einige Songs in der Hinterhand, die möglicherweise große Hits gewesen wären, aber sie waren mir zu leer. Ich habe mir beim Albumprozess drei Fragen gestellt: Was ist die Wahrheit? Kann sich jemand anders damit identifizieren, über das ich singe? Spiegelt das, was ich mache, zu 100 Prozent meine derzeitige Gefühlslage wider oder nicht? Wenn ich auch nur hinter einer dieser Fragen nicht voll stehen konnte, wurden die Songs rigoros verworfen. Ich will mit jedem Song am Rand der Klippe stehen. Der lange Weg mag der härtere sein, aber am Ende ist er allemal befriedigender.“ Dass die Songs auf „Weird!“ natürlich den großen Idolen Yungbluds ähneln und er klanglich den Rock’n’Roll nicht neu erfindet, ist Fakt. Doch dem jungen Harrison geht es mit seiner Yungblud-Vision um viel mehr. Er steht an der Speerspitze einer Generation, die ihre Zukunft selbst schreiben möchte. Und solche Vorbilder braucht die Welt mehr denn je.