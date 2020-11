Designer auf Umwegen

Seine Vorarlberger Wurzeln liegen dem Designer generell am Herzen. Daher setzt er oft auf Kooperationen mit Kunstschaffenden aus seiner alten Heimat. Etwa mit Manuel Lunardi, der sich in La Hongs neuestem Projekt, dem „RosaRosen Hof“, verewigt hat: Das Untergeschoß der Immobilie am Wiener Kohlmarkt ziert ein einzigartiger Boden im 3D-Effekt, bei welchem man das Gefühl hat, in einen Seerosenteich zu tauchen. „Das neue Shopkonzept bietet österreichische Originalprodukte, denn es ist an der Zeit, die Marke Österreich zu positionieren“, erklärt La Hong. So vereint der „RosaRosen Hof“ Mode, Kunst und Kultur.