„Abscheu!“ Kritik an Formel 1 wegen Feuerszenen

Die Formel 1 weist die harte Kritik an der Wiederholung der Feuerszenen von Romain Grosjeans Unfall in Bahrain zurück. Am Sonntag war der Franzose in eine Leitscheine gekracht, sein Bolide ging danach in Flammen auf. Von „Abscheu und Enttäuschung“ sprach Renault-Fahrer Daniel Ricciardo.