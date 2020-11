Kurt Russell und Goldie Hawn wollen nie heiraten

Die 75-jährige Schauspielerin und der 69-Jährige sind bereits seit 37 Jahren ein Paar. Doch verheiratet sind die beiden nicht, weil Hawn bereits mit zwei Ehen Pech gehabt hatte. Ihr erster Ehemann war Gus Trikonis, mit dem sie von 1969 bis 1976 verheiratet war. Von 1976 bis 1982 war sie mit Bill Hudson verheiratet, mit dem sie die Kinder Kate und Oliver Hudson hat. In der Sendung „Loose Women“ sagte sie jetzt: „Eine Ehe wird am Ende zu einem Geschäftsabschluss, egal wie lang oder kurz sie ist, jemand schuldet jemandem Geld. Da war ich am kurzen Ende der Fahnenstange.“