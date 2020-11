Einbrecher-Pärchen stahl 30 Stangen Zigaretten

Zwei bislang unbekannte Täter traten am 28. November 2020 gegen 22.45 Uhr die Schiebetür zum Verkaufsraum einer Tankstelle in Sipbachzell ein und gingen zielgerichtet zum Regal der Zigarettenstangen. Dort nahmen die Täter etwa 30 Stangen, verstauten diese in zwei mitgebrachten Sporttaschen und verließen die Tankstelle wieder durch die geöffnete Schiebetür.