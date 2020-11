4047 Neuinfektionen, 87 weitere Todesopfer

Zwar war die Gesamtzahl der Hospitalisierungen am Sonntag leicht rückläufig - insgesamt mussten 4251 Menschen in Österreich aufgrund einer Coronavirus-Infektion in Spitälern behandelt werden, am Samstag waren es noch 4279 gewesen -, jedoch gab es einen erneuten Anstieg bei der Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen versorgt werden müssen. Nach 688 am Samstag waren es am Sonntag 691.