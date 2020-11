Ulli Sima: „Pop-up-Radwege gibt es mit mir nicht“

Im rot-pinken Pakt steht: „Die CO2-Emissionen des Verkehrssektors werden pro Kopf bis 2030 um 50% reduziert sowie der Anteil der Pkw-Pendler, die nach Wien kommen, ebenfalls bis 2030 halbiert.“ Na bumm. Wie soll das realisiert werden?

Das ist ein ambitioniertes Programm. Wir werden weiter auf den Ausbau der Öffis setzen, weil man den Menschen gute Angebote machen muss, wenn sie auf das Auto verzichten sollen. So braucht es attraktive Angebote für die letzte Meile. Hier sehe ich die Mobility-Points der Wiener Linien als zentrale Drehscheibe, wo man sich via App einen Roller, ein Fahrrad, ein Auto oder ein Taxi bestellen kann. In der mittelfristigen Planung wird das ein selbstfahrendes Auto oder ein Bus sein. Ob sich dies mit den selbstfahrenden Fahrzeugen in der Legislaturperiode ausgehen wird, weiß ich nicht. Dann wird das Thema Parkraum-Management eine wichtige Rolle spielen.