Überfall mit fünf Toten: Spur führt nach Wien!

Vor 5 Jahren führte die Spur nach Wien

Bevor ein Prozesstermin zustande kam, waren die Männer verschwunden. Erst neun Jahre nach dem Massaker, wurden die drei Brüder in Abwesenheit als Mörder verurteilt, zunächst zum Tode, später zu lebenslangen Freiheitsstrafen mit schwerer Arbeit. Danach wurde es zwei Jahrzehnte lang still um die verurteilten Männer. Erst 2015 tauchten in Beirut konkrete Hinweise auf die drei Brüder auf. Ein Armenier, der in Österreich zu Besuch war, hatte aufgeschnappt, das zumindest einer der Brüder in Wien lebe - unter einer neuen Identität.