Tomic nach Sextape-Dreh zurück auf dem Tennisplatz

Neue Freundin feuert Tomic an

Dass Tomic nicht nur bei seiner neuen Freundin seinen Mann steht, sondern auch auf dem Tenniscourt, beweist der 28-Jährige derzeit bei einem - zugegebenermaßen unterklassigen - Turnier in Brisbane in Australien. Beim „UTR Pro Tennis“-Turnier feierte Tomic, der in der Weltrangliste brutal abgestürzt ist, immerhin zwei Siege gegen seine Landsmänner Maverick Banes und Calum Puttergill - vor den Augen von Vanessa Sierra, die ihren Liebsten anfeuerte.