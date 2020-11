Tennis-Profi Tomic dreht Sex-Tape mit Erotik-Star

„Ups, ich habe Tomic überzeugt etwas Schlimmes zu tun. Geht auf meine Website, um das Video zu sehen“, rührt sie via Instagram ordentlich die Werbetrommel. Nachsatz: „Sorry, Mami.“ Hinter ihr liegt Tomic, der in die Pobacke seiner Herzdame beißt. Gegenüber „The Kyle and Jackie O Show“ verrät Sierra: „Er hat einfach entschieden, bei mir mitzumachen.“