Bayern als Verbündete: „Wir brauchen ihre Hilfe!“

Die Münchner, die vor dem Bullen-Tor all ihre Klasse und Raffinesse zeigten und trotz einer durchschnittlichen Leistung am Ende souverän siegten, werden vom Gegner zum Verbündeten Salzburgs. „Wir brauchen die Bayern“, weiß Marsch. „Alaba hat gesagt, sie werden es versuchen.“ Ob Triple-Trainer Hansi Flick dabei mitspielt, ist die große Frage. Der amtierende Königsklassen-Sieger hat sein Achtelfinal-Ticket mit dem vierten Sieg im vierten Spiel gebucht und kann es sich erlauben, in den verbleibenden Duellen bei Atlético Madrid und gegen Lok Moskau einigen Leistungsträgern eine dringend nötige Verschnaufpause zu gönnen.