5526 Neuinfektionen, 106 weitere Todesfälle

In den Spitälern deutete sich am Donnerstag erneut eine leichte Entspannung der Lage an. Im Vergleich zum Vortag wurden um 111 Patienten weniger auf Normalstationen behandelt, und auch auf den Intensivstationen war im Gegensatz zum Vortag ein leichter Rückgang zu bemerken. So mussten vier Patienten weniger intensivmedizinisch versorgt werden. In ganz Österreich werden derzeit 4461 Menschen aufgrund einer Coronavirus-Infektion im Krankenhäusern behandelt, 705 von ihnen auf Intensivstationen.