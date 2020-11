Thiem beim Laver Cup dabei - Legende Borg schwärmt

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem wird zum dritten Mal beim Laver Cup antreten. Der US-Open-Sieger hat für die vierte Auflage des Team-Show-Kampfs zwischen Europa und Team Welt vom 24. bis 26. September in Boston zugesagt. Er ist nach Roger Federer der zweite Spieler, der dem von Kapitän Björn Borg angeführten europäischen Team zur Verfügung steht. „Er spielt beständig auf Top-Level“, verneigt sich Legende Borg. Thiem war auch bei den Auflagen in Prag und Genf dabei, fehlte nur bei jener in Chicago.