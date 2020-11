Rapid: Jetzt bröckelt das Orchester

Dem Mittelfeld fehlt die Stabilität, auch die Dynamik von Ljubicic. Das war zu befürchten. Dass es aber schon in Ried - bei allem Respekt - so offensichtlich wird, ist ein Schock. Doch nicht nur der Kapitän muss noch wochenlang passen, auch Petrovic. Der Slowene laboriert am Pfeifferschen Drüsenfieber, ist im Jahr 2020 wohl kein Thema mehr. Die Hiobsbotschaft traf Rapid aus heiterem Himmel.