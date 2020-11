Konsel über Rapid: „Das ist mir ein Rätsel!“

Tabellenführung verpasst, stattdessen ein 3:4 bei Ried: Für Michael Konsel war Rapids Vorstellung in Ried in mancherlei Hinsicht „ein Rätsel“. Außerdem spricht der Panther in der obligaten Bundesliga-Analyse (im Video oben) über Marco Grüll, Yusuf Demir, Salzburgs Niederlage gegen Sturm, das CL-Spiel gegen Bayern, Altmeister Jakob Jantscher, das Chancen-Dilemma des LASK, Michael Liendl und den Sieg des WAC, den Umbruch der Wiener Austria und Tirols Sieg gegen die Admira (alles im Video oben).