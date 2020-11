„Dann ist Thiem einer der Besten der Geschichte!“

Zum zweiten Mal in Folge hat Dominic Thiem die Tennis-Saison mit dem Endspiel bei den ATP Finals beendet. Auch wenn ihm der zweite ganz große Titel in diesem Jahr versagt blieb, selbst sein Bezwinger Daniil Medwedew schwärmte von Thiems Tennis. „Wenn Dominic so spielt wie heute, ist er einer der besten Spieler der Geschichte, vielleicht nicht was Titel oder Grand Slams betrifft, aber wenn er so spielt“, erklärte Medwedew nach dem knappen 4:6,7:6,6:4-Erfolg (Highlights oben im Video).