Auf strahlend schöne Tage folgen dicke Nebelfelder

Im Ostalpenraum überwiegt am Montag verbreitet starke Bewölkung, Sonne ist am ehesten im Westen, am Nachmittag auch im Süden zu erwarten. Am frühen Vormittag können noch ein paar Regentropfen im Osten lokal für gefrierenden Regen sorgen. Am Nachmittag regnet es leicht an der Alpennordseite, mit Schnee bis etwa 1500 Meter herab. Der Wind weht schwach, am Alpenostrand mäßig aus Westrichtung. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus drei Grad, die Nachmittagswerte zwischen vier und elf Grad.