Medwedew schlägt Nadal und ist Thiems Final-Gegner

Dominic Thiem und Daniel Medwedew kämpfen bei den ATP-Finals in London am Sonntag um ihren Premieren-Titel! Der als Nummer vier gesetzte Russe rang den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal am Samstagabend nach hartem Kampf mit 3:6, 7:6(4), 6:3 nieder. ÖTV-Star Thiem hatte zuvor beim 7:5-6:7(10)-7:6(5)-Erfolg in der Nachmittags-Session gegen den topgesetzten Serben Novak Djokovic noch etwas mehr Mühe gehabt.