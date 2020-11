Dieb schlich in Bäckerei und plünderte Kassa

„Er dürfte die Gegebenheiten gekannt haben“, so ein Polizist. Als die Angestellte der Bäckerei kurz in einem Nebenraum war, schlich sich der Dieb zur Kassa und stahl mehrere Hundert Euro. Die Frau sah ihn nur noch hinauslaufen, konnte der Polizei aber eine Beschreibung abgeben. Der Tatverdächtige trug eine rote Daunenjacke mit auffälligem Pelzkragen, dunkle Jeans und Turnschuhe. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Wolfsberg erbeten: 059133/2160.