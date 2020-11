Corona: Knapp 7000 Neuinfektionen in 24 Stunden

In Wien waren es 1188 neue Corona-Fälle. Die übrigen Bundesländer lagen unter der 1000er-Marke: In Niederösterreich wurden 985, in Tirol 913, in der Steiermark 726, in Salzburg 495, in Kärnten 482, in Vorarlberg 355 und im Burgenland 145 Neuinfektionen vermeldet.