Dank Gruppensieg: Jetzt ist die Chance auf WM groß

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem am Mittwoch mit dem 1:1 gegen Norwegen fixierten Nations-League-Gruppensieg gute Chancen auf eine Hintertür ins Play-off für die WM 2022. Sollte die ÖFB-Auswahl in der im März 2021 beginnenden WM-Qualifikation nicht unter den Top zwei ihrer Gruppe landen, könnte sie als einer der besten Ersten der Nations-League-Pools doch noch in die Endausscheidung für das Turnier in Katar rutschen.