Mobile Test-Station im Land unterwegs

Seit Montag steht auf dem Parkplatz beim Einkaufszentrum in Eisenstadt jedem die erste mobile Antigen-Schnellstraße im Burgenland offen. Wer wissen will, ob er Covid-19-Betroffener ist, kann sich um 40 Euro einem Nasen- oder Rachenabstrich unterziehen und erhält spätestens nach 15 Minuten das Ergebnis per E-Mail oder SMS. 74 Bürger nutzten gleich am ersten Tag den Service, fünf davon waren positiv. 98 suchten den Testcontainer gestern auf, in zwei Fällen lag eine Infektion vor. „Angemeldet hat sich eine Eisenstädter Firma, die 40 Beschäftigte auf einmal testen lassen will. Wir fahren hin, denn solchen Wünschen kommen wir gerne nach. Das gilt genauso für Gemeinden“, erklärt der Betreiber, die Firma Stehomed des Arztes Stefan Horwath in Kooperation mit dem Sicherheitsunternehmen Wagner.