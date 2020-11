Entlastung für die Pflegekräfte in unseren Heimen

Ab 1. Februar 2021 dürfen auch Pflegeassistenten in den Alten- und Pflegeheimen arbeiten, wenn sie binnen fünf Jahren eine berufsbegleitende weiterführende Ausbildung abschließen. Das bedeutet, dass Wiedereinsteiger oder Umsteiger mehr Berufsmöglichkeiten erhalten. Weiters wird die Durchlässigkeit zwischen den Berufsgruppen im Pflegebereich erhöht – in diesem Fall von einem Job im Krankenhaus zu einem neuen in einem Heim. In den Alten- und Pflegeheimen ab 60 Betten wird ein zweiter wachender Nachtdienst eingeführt. Die Pflegedokumentation wird etwas reduziert.