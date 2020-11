Kaktus-Katastrophe! Radfahrer wird zum Sturz-Igel

Moreno nahm den Unfall verhältnismäßig tapfer hin, erklärte in „The Sun“: „Wir waren mit drei weiteren Radfahrern unterwegs, ich war der letzte in der Schlange und habe das Loch in der Straße nicht gesehen. Aber Gott sei Dank trug ich eine Brille und einen Helm und habe weder mein Gesicht noch meinen Kopf verletzt. Denn so wie die Stacheln in mir stecken, hätte ich auch blind sein können.“ Moreno wurde später ins Krankenhaus gebracht, um wegen seiner Verletzungen behandelt zu werden.