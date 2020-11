Schweden: Kein Alkohol mehr in Lokalen nach 22 Uhr

Schwedens Regierung will wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen den Verkauf von Alkohol in Gaststätten nach 22 Uhr verbieten. Bars und Kneipen müssen eine halbe Stunde später zudem schließen. Das kündigte Ministerpräsident Stefan Löfven am Mittwoch an. „Alle Indikatoren zeigen in die falsche Richtung“, sagte er.