Intensivpflegerin: „Wir stärken uns gegenseitig“

Anna-Jasmin Janßen:Das Arbeitspensum ist deutlich höher, wir leisten derzeit alle ziemlich viele Überstunden. Wir haben auch viel mehr Schutzmaßnahmen. Allein das Anziehen der Schutzkleidung, bevor man in ein Zimmer geht, ist eine große Herausforderung. Wenn man dann in voller Montur stundenlang an der Seite eines Patienten ist, kommt man oft schon ziemlich ins Schwitzen.