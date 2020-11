„Müssen einen medizinischen Notstand verhindern“

Die Corona-Neuinfektionen schnellen seit Tagen in ganz Österreich in die Höhe. Die Betten in den Spitälern werden immer stärker belegt, eine Überlastung des Gesundheitssystem droht - vor allem auf den Intensivstationen der oberösterreichischen Krankenhäuser. „Jetzt müssen wir gemeinsam alles daran setzen, diesen medizinischen Notstand zu verhindern. Halten wir uns gemeinsam an die Maßnahmen, auch wenn uns das Corona-Virus schon müde und mürbe macht“, wendet sich Landeshauptmann Thomas Stelzer mit einem Appell an die Bevölkerung und mahnt zur Einhaltung der Maßnahmen.