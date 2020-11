Pannonische Tradition ganz ohne unnötiges Tierleid

Zu Ehren des Landespatrons finden jährlich am 11. November im gesamten Burgenland große Feierlichkeiten statt. Doch im Corona-Jahr ist alles anders. Auch das traditionelle Martiniganslessen musste vielerorts abgesagt werden. Wie berichtet, bieten Wirte ihre Speisen zum Abholen oder auch ganze Menüs in Gläsern und zum Mitnehmen an.