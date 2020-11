Jetzt hat es auch die Harder Handballer erwischt

Der HC Hard befindet sich seit dem Vorfall in ständigem Austausch und enger Abstimmung mit allen erforderlichen Institutionen und Organisationen, die umgehend über die aktuelle Situation des Vereins in Kenntnis gesetzt wurden. Gespräche mit dem ÖHB, der spusu LIGA, der Task-Force und der Gesundheitsbehörde sind in vollem Gange.