Online-Unterricht bringt Eltern auf die Barrikaden

Schulen offen lassen oder Schulen schließen - am Montag ist die Debatte darüber angesichts weiterhin sehr hoher Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus und bevorstehender weiterer Verschärfungen im Land neu entbrannt. Während Wissenschaftler forderten, „sofort“ zuzumachen, sprangen Landeshauptleute sowie die Caritas und SOS-Kinderdorf für die Schüler in die Bresche. Und auch Eltern, an denen in einem neuerlichen Bildungslockdown die Hauptlast hängen würde, appellieren eindringlich, die Schulen offen zu halten. Der bevorstehende flächendeckende Online-Unterricht bringt einige von ihnen auf die Barrikaden - eine Initiative wendete sich in einem Offenen Brief ans Bildungsministerium.