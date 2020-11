Wiener Blond: Ewig mit der Nacht verbunden

Der von euch besungene „Nochboa“ kann hilfsbereit und nett sein, aber auch furchtbar und nervend. Er ist in der Stadt und am Land omnipräsent, aber man weiß nie so recht, ob man ihm trauen kann.

Doublier: Ich bin immer in Wohnungen gewesen, wo ich meine Nachbarn kaum kannte. Die Leute waren wie eine Idee, die man kennenlernt, wenn sie laut sind oder ihren Müll wegtragen. Wenn man am Land aufwächst ist das ganz anders. Da definiert man sich vielleicht sogar als Gemeinschaft. In der Stadt bringen wir uns als Nachbarn in erster Linie Misstrauen entgegen.

Radon: Das Misstrauen wächst in diesem Jahr stetig, weil man sich denkt, wenn der Nachbar krank ist, kriecht Corona vom Gang rüber. Der Spion in der Eingangstür ist auch so etwas Spezielles. Ist wer draußen? Ist die Luft rein? Ich habe zum Glück positive Erfahrungen gemacht, aber das kann sich auch verändern. Ich bin in Niederösterreich aufgewachsen, war aber viel bei meinen Wiener Großeltern.

Doublier: Das Ländliche ist mir völlig fremd. Es hat sicher sehr viele Vorteile und meine Eltern wohnen auch am Land, wo ich ab und zu bin. Ich bin aber unglaublich gerne in der Stadt und die Umgewöhnung wäre zu stark. Ich bin die Anonymität gewohnt und wirke wohl distanzierter. Wenn mich Leute auf der Straße grüßen weiß ich oft nicht wirklich, wie ich reagieren soll. Es wird erwartet, dass man zurückgrüßt, aber das kommt nicht natürlich. In Wien halten mich Menschen für völlig verrückt, wenn ich auf der Straße grüße. (lacht)

Radon: Wenn ich meine Eltern am Land besuche, weiß das ganze Dorf, dass ich da war. Nur weil ich einmal mit dem Auto durchfuhr. Man sieht die Leute nicht, aber die Leute sehen dich. (lacht)