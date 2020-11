Wetter: Novembersonne und Herbst ohne Regentropfen

In Kärnten hat es sich nicht nur der Herbst gemütlich gemacht, sondern auch ein Hochdruckgebiet, das weiter für eine stabile Wetterlage sorgt. „Die einzigen Wermutstropfen sind Nebel und Hochnebel, die sich vor allem in niedrigen Lagen hartnäckig halten können“, so Niko Filipovic vom Wetterdienst Ubimet.