Taxifahrer krachte in Linz in ein Polizeiauto

Am 6. November um 20.40 Uhr fuhren Polizisten in Linz mit einem Streifenwagen auf der Kaisergasse in Richtung Untere Donaulände. An der Kreuzung mit der Fabrikstraße ignorierte ein Taxilenker aus Linz mit seinem Fahrzeug den Vorrang und überquerte von der Fabrikstraße kommend die Kaisergasse in gerader Richtung. Durch die Vorrangverletzung kam es zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß mit dem Streifenwagen.