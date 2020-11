FPÖ Burgenland kürt Petschnig zu neuem Parteichef

Vor der Kampfabstimmung hatten beide Kandidaten die Gelegenheit, ohne Zeitbeschränkung zu den Delegierten zu sprechen. „Uns ist der Schmäh ausgegangen“, nicht wenige in der Partei seien müde und enttäuscht, setzte Molnar zu einer Analyse der Situation in der FPÖ Burgenland an und appellierte ebenfalls an den Zusammenhalt in der Partei.