Drei neue Geschäfte bringen Schwung in die City

Auch in den schwierigen Zeiten des zweiten Lockdowns bleiben viele Unternehmer optimistisch. So wurden drei neue Geschäfte in der Innenstadt eröffnet. Der Modeladen Frink am Neuen Platz spürt den Kundeneinbruch, besser geht’s Juwelier Feichtinger in der Kramergasse. Der Optiker „Das Meisterstück“ auf dem Alten Platz meistert die Krise dank guter Brillen-Nachfrage.