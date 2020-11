Wolfsberger Goalies müssen unter Glassturz

Wolfsberg-Trainer Ferdl Feldhofer hielt es bei der offiziellen Pressekonferenz am Vorabend der Partie in Zagreb dezidiert fest: „An eine normale Vorbereitung war nicht zu denken!“ Dass man wenige Stunden vor der geplanten Abfahrt erfahren hatte, dass bei den jüngsten PCR-Tests gleich acht Personen aus dem Spieler- bzw. Betreuerbereich positiv getestet worden waren, fuhr den Kärntnern natürlich gewaltig ins Mark. Um die Abstandsregel noch besser durchführen zu können, reiste man dann praktisch mit einem Konvoi aus Mannschaftsbus (in den nur ein verschwindend kleiner Teil des Kaders geklettert war), Privat-Pkw und Kleinbussen nach Kroatien.