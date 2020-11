Salzburg: „Das haben wir uns echt nicht verdient!“

Nach dem Terror-Anschlag in Wien am Montag beschloss die Bundesregierung eine dreitägige Staatstrauer. Damit einher ging die Absage aller Sportveranstaltungen. Salzburgs Auftritt im Champions-League-Scheinwerferlicht stand kurz auf der Kippe. Weil - anders als im heimischen Cup - in der Elite-Liga nicht der ÖFB, sondern der mächtige Europäische Fußballverband UEFA das Sagen hat, wurde die Partie durchgeboxt. Die Bullen verzichteten auf sämtliche Event-Inszenierungen wie etwa Radio- und Internet-Übertragung, zollten den Opfern im Rahmen der Möglichkeiten Respekt.