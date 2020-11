Zeugenbericht: „Da hab ich gewusst: Es ist ernst“

Nach dem Terroranschlag am Montag in der Wiener Innenstadt mit Toten und Verletzten versuchen jene, die sich an diesem Abend direkt in der Nähe der Tatorte befanden, als der 20-Jährige das Feuer auf Menschen eröffnete, zu begreifen. Zu begreifen, was in diesen Minuten in der City geschah und das Erlebte zu verarbeiten. Der 23 Jahre alte Nico, der sich zum Zeitpunkt des Attentats in der Innenstadt in einem Theater befand, erzählt krone.tv-Redakteurin Jana Pasching seine Geschichte.