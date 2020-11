„Dürfen Dschihadisten nicht ausreisen lassen“

So weit, so logisch - der Täter wurde also in Österreich wegen terroristischer Vereinigung zu einer Haftstrafe von 22 Monaten verurteilt, kam aber bereits acht Monate später, im Dezember 2019, wieder frei. „Das ist das alte Spiel zwischen Deradikalisierung und harten Strafen“, erklärt Janik. Die einen würden fragen, warum man nicht härter strafe, die anderen würden den Versuch einer Deradikalisierung befürworten. „Das ist nicht nur eine juristische, sondern auch eine soziale oder eine psychologische Frage.“ Der Strafrahmen, so Janik, sei allerdings bereits gegeben, denn es seien Höchststrafen von bis zu 15 Jahren möglich: „Da brauchen wir jetzt keine Anlassgesetzgebung.“ Der Jurist appelliert, die Emotionalität „herauszunehmen, so weit das möglich ist“, und weder politisches Kleingeld zu schlagen, noch blind zu verharmlosen.