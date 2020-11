Wien: Am Mittwoch „normaler“ Schulbetrieb geplant

Oberstufen: Corona-„Übergangstag“ am Mittwoch oder Donnerstag

Aus diesem Grund entfiel auch meist der „Übergangstag“ vor der Corona-bedingten Umstellung auf Distance Learning an den Oberstufenschulen: Am Dienstag sollten die Oberstufenschüler mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen und in einer Klassenvorstandsstunde über die Gestaltung des Distance Learning informiert werden. Diese Stunde wird nun am Mittwoch nachgeholt - den Schulen wird aber auch flexibel die Möglichkeit eingeräumt, dies falls nötig erst am Donnerstag zu tun.