Salzburg-Rivale Atletico holt nächsten Top-Spieler

Nach Luis Suarez wieder ein großer Name: Atletico Madrid hat den französischen Mittelfeldspieler Geoffrey Kondogbia von Valencia verpflichtet. Der 27-Jährige unterzeichnete bei Salzburgs Champions-League-Gruppengegner einen Vierjahresvertrag, wie die Madrilenen am Dienstag bekannt gaben. Für Kondogbia soll Atletico kolportierte 15 Millionen Euro an den Liga-Konkurrenten überwiesen haben.