Hamilton: Zukunft bei Mercedes? „Nicht garantiert“

Lewis Hamilton hält sich im wilden Vertragspoker mit Mercedes seine Zukunft in der Formel 1 weiter offen. „Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert“, sagte der Brite am Sonntag nach seinem Sieg in Imola. Schon in zwei Wochen in der Türkei kann der Mercedes-Pilot seinen siebenten WM-Titel einfahren und die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen. Hamiltons Vertrag mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus.