Coronavirus-Alarm im Tiroler Landestheater

Maskenpflicht auch am Sitzplatz

Die Sicherheit der Mitarbeiter und des Publikums habe stets oberste Priorität. „Die verschärfte Maskenpflicht - auch am Sitzplatz während der Vorstellung - ist eine zusätzliche Maßnahme zum Schutz aller. Der große Zuspruch unseres Publikums sowie die Rückmeldung zu den bestehenden Sicherheitsvorkehrungen ermutigen uns, das Schaffen von Kunst und Kultur auch in dieser schwierigen Situation weiterhin aufrecht zu erhalten“, so die Geschäftsführung.