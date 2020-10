Corona oder Grippe? Hausarzt-Besuch im Container

Am Freitag wurde der erste Testcontainer am Verteilerkreis in der Ludwig-von-Höhnel-Gasse 2 aufgestellt. „Als Checkbox“ bezeichnet ihn Stadtrat Peter Hacker, der sich die neue Testeinrichtung gleich vor Ort angeschaut hat. Und so funktioniert’s: Erkrankte Personen werden darin von einem Hausarzt mit einem Schnell-Antigentest auf Corona untersucht.